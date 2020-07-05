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05.07.2020 - 16:33 | | DHA

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kaza! 3 yaralı

Şanlıurfa’da anız yangınından çıkan duman nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda 4 araç zincirleme trafik kazası yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kaza! 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Yol kenarındaki anız yangınından çıkan dumanın görüş mesafesini azaltması nedeniyle meydana gelen kazada Murat Cıncık idaresindeki 06 BJD 816 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Mehmet Ok yönetimindeki 63 M 7844 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Ahmet Özbudak'ın kullandığı 35 ABC 377 plakalı otomobil ile Kemal Kılıç yönetimindeki 06 BK 0933 plakalı otomobil de kaza yapan otomobillere çarptı.

Kazada sürücülerden Murat Cıncık ile yolcular Mustafa Taptak ve Emine Özger yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kent merkezindeki hastanelere götürdü Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor

 

 

Falezlerde bulunan çantadan tarihi heykel çıktıAntalya falezlerinde bulunan çantada, Roma dönemine ait 2000-2500 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi heykel bulundu. Polis ekipleri, yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki heykeli, 40 metrelik falezlerden battaniyeye sararak çıkardı.
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