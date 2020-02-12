Şans Topu 12 Şubat çekilişi saat kaçta? MPİ 12 Şubat Şans Topu çekilişi

Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu'nun 974. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Şans Topu'nun 973. hafta çekilişinde 5+1 bilen dört talihli büyük ikramiye tutarı olan 222.657,75 TL'nin sahibi olmuştu.

Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'ten itibaren takip edilebilecek.

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