Şans Topu çekiliş sonuçları 4 Mart! Büyük ikramiye İstanbul'a çıktı...

Çarşamba akşamlar gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecan sona erdi. 4 Mart 2020 Çarşamba günü Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye İstanbul / Pendik'e çıktı. Şans Topu çekiliş sonuçları için arayış artıyor. İşte Şnas Topu çekiliş sonuçları haberimizde...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 4 MART





5+1 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 18

4+1 bilen kişi sayısı : 203

4 bilen kişi sayısı : 3.520

3+1 bilen kişi sayısı : 5.979

3 bilen kişi sayısı : 94.759

2+1 bilen kişi sayısı : 53.430

1+1 bilen kişi sayısı : 176.938

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 931.374,10 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.007,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 592,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 42,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 30,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,45 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Şans Topu



Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.