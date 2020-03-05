Şans Topu çekiliş sonuçları 4 Mart! Büyük ikramiye İstanbul'a çıktı...
Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 977. Haftasını yaşayan Şans Topu çekilişinde bu hafta büyük ikramiye İstanbul'a çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı? Şans Topu çekilişine katılan vatandaşlar, sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte 4 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları...
Çarşamba akşamlar gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecan sona erdi. 4 Mart 2020 Çarşamba günü Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye İstanbul / Pendik'e çıktı. Şans Topu çekiliş sonuçları için arayış artıyor. İşte Şnas Topu çekiliş sonuçları haberimizde...
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 4 MART
5+1 bilen kişi sayısı : 1
5 bilen kişi sayısı : 18
4+1 bilen kişi sayısı : 203
4 bilen kişi sayısı : 3.520
3+1 bilen kişi sayısı : 5.979
3 bilen kişi sayısı : 94.759
2+1 bilen kişi sayısı : 53.430
1+1 bilen kişi sayısı : 176.938
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 931.374,10 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.007,90 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 592,35 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 42,70 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 30,55 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,45 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL
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Şans Topu
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.
İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.