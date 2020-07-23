Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 22 Temmuz Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 3 talihli bu haftanın büyük ikramiyesini bölüştü. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihliler 527.543,85 TL'nin sahibi oldu. Peki Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra diğer ikramiye tutarları ne oldu? İşte kazandıran numaralar...

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Şans Topu çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5.597,35 TL, 4+1 bilen 240 kişi 435,65 TL, 4 bilen 2.893 kişi 45,15 TL, 3+1 bilen 6.562 kişi 24,45 TL, 3 bilen 81.938 kişi 4,10 TL 2+1 bilen 56.863 kişi 6,05 TL ve son olarak 1+1 bilen 177.644 kişi 3,65 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.