Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 5+1 bilen 1 talihli 725.309,25 TL'nin sahibi oldu! İşte kazandıran numaralar...
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü şans oyunları arasında yer alan Şans Topu'nun Ağustos ayı içerisindeki 4. çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 5+1 bilen 1 talihli 725.309,25 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...
Her hafta Çarşamba akşamları noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde bu hafta 5+1 bilen 1 talihli 725.309,25 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu 26 Ağustos çekilişinde kazandıran numaralar 14, 15, 18, 29, 34, +5 olarak belirlendi. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak edeb vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Şans Topu 26 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 5 bilen 5 kişi 8.866,50 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. 4+1 bilen 96 kişi 461,75 TL, 4 bilen 1.248 kişi 44.40 TL, 3+1 bilen 2.961 kişi 22,45 TL, 2+1 bilen 27.686 kişi 8.80 TL, 3 bilen 36.134 kişi 7,35 TL, 1+1 bilen 93.134 kişi 4.15 TL ve son olarak 0+1 bilen 95.072 kişi 4,05 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu