Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 5+1 bilen 1 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu! İşte kazandıran numaralar...

Binlerce kişi tarafından umut kapısı olarak görülen Şans Topu'nun 995. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 5+1 bilen 1 talihli 1.705.902,65 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Yapılan çekilişin ardından Şans Topu oyununu oynayan ellerindeki biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor.

Büyük İkramiyenin yanı sıra Şans Topu çekilişinde 5 bilen 12 kişi 7.146,25 TL 4+1 bilen 189 kişi 605,30 TL, 4 bilen 2.667 kişi 53,65 TL, 3+1 bilen 5.391 kişi 32,50 TL, 3 bilen 81.189 kişi 4,55 TL, 2+1 bilen 51.995 kişi 7,15 TL ve 1+1 bilen 171.705 kişi 4,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte kazandıran numaralar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR