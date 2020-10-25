Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 25 Ekim Şans Topu sonuçları nereden sorgulanır?

Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi yapılan Şans Topu için heyecan başladı. Oyun severlerin merakla araştırdığı Şans Topu çekiliş saati ve sonuç sayfası hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 25 Ekim Şans Topu çekilişi hakkında merak edilenler...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi saat 20:00'da Milli Piyango YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şans Topu çekiliş sonuçları canlı yayın sona erdikten sonra millipiyangoonline.com sitesi üzerinde tüm detaylarıyla yerini alacak.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇ SAYFASI



