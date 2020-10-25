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25.10.2020 - 17:02 |

Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 25 Ekim Şans Topu sonuçları nereden sorgulanır?

Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. 25 Ekim Şans Topu çekilişine katılan vatandaşlar, canlı yayın saat kaçta başlayacağını ve sonuçların ne zaman duyurulacağını araştırıyor. İşte Şans Topu çekilişi ve sonuçları hakkında bilinmesi gerekenler...

Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 25 Ekim Şans Topu sonuçları nereden sorgulanır?

Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi yapılan Şans Topu için heyecan başladı. Oyun severlerin merakla araştırdığı Şans Topu çekiliş saati ve sonuç sayfası hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 25 Ekim Şans Topu çekilişi hakkında merak edilenler...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi saat 20:00'da Milli Piyango YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şans Topu çekiliş sonuçları canlı yayın sona erdikten sonra millipiyangoonline.com sitesi üzerinde tüm detaylarıyla yerini alacak.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

TIKLA ŞANS TOPU OYNA

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇ SAYFASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım restiCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor, diyor ki 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız.' Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap' dedi.
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