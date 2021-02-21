Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş! Şans Topu sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Şans Topu çekilişi büyük bir merakla beklendi. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu, Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenleniyor. Çekiliş Milli Piyango TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlandı

21 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Haftanın son Şans Topu çekilişi 21 Şubat saat 20.00'de yapıldı. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlendi.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.