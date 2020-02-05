Şans Topu çekilişi saat kaçta başlayacak? 5 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları belli oluyor

Şans Topu heyecanı bu akşam gerçekleştirilen 973. hafta çekilişiyle devam edecek. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen çekiliş sonrası gözler şanslı numaralara çevrilecek ve vatandaşlar ikramiye sorgulamalarına başlayacaklar. Peki geçtiğimiz hafta yapılan 29 Ocak 2020 günü Şans Topu çekilişinde hangi numaralar kazandırmıştı?



29 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)



6, 12, 17, 19, 30 + 8











ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ





29 OCAK ÇEKİLİŞİNDE 5+1 BİLEN 1 KİŞİ OLDU!



Şans Topu oyununun 972. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 901 bin 599 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 17 kişi 5 bin 132'şer lira, 4 artı 1 bilen 285 kişi 408'er lira, 4 bilen 3 bin 544 kişi 41'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 181 kişi 24'er lira, 3 bilen 96 bin 302 kişi 3,90'ar lira, 2 artı 1 bilen 62 bin 29 kişi 6,15'er lira, 1 artı 1 bilen 198 bin 42 kişi 3,65'er lira ikramiye alacak.