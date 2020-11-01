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01.11.2020 - 13:02 |

Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? 1 Kasım Şans Topu nasıl oynanır?

Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştiriliyor. Bu akşam yapılacak olan Şans Topu çekilişinin saati ise merak konusu. Peki 1 Kasım Şans Topu çekilişi saat kaçta, nasıl oynanır?

Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? 1 Kasım Şans Topu nasıl oynanır?

Şans Topu çekilişi 1 Kasım 2020 yani bu akşam yapılacak. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans topu çekilişinin bu akşam başlayacağı saat ise oyunseverler tarafından araştırılıyor. İşte 1 Kasım Şans Topu çekilişi ile ilgili detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

1 Kasım Şans Topu çekilişi saat 20.00'da başlayacak.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor.

Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.
Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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