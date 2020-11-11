11.11.2020 - 09:21 |
Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak? 11 Kasım Şans Topu nasıl oynanır?
Şans Topu çekilişi için geri sayılıyor. Şans Topu'nda devreden ikramiye 3.030.270 TL. 11 Kasım çekilişi ise bu akşam gerçekleştirilecek. Adım adım çekilişe yaklaşırken çekiliş saati ve sonuç sorgulama sayfası ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki 11 Kasım Şans Topu çekilişi saat kaçta, nasıl oynanır?
Şans Topu çekilişi heyecanla bekleniyor. Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere 2 sefer gerçekleştiriliyor. Bu haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. Peki 11 Kasım Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?
11 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Heyecanla beklenen Şans Topu çekilişi bu akşam yani 11 Kasım 2020 tarihinde saat 20.00'da gerçekleştirilecek.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.