Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak? 11 Kasım Şans Topu nasıl oynanır?

Şans Topu çekilişi heyecanla bekleniyor. Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere 2 sefer gerçekleştiriliyor. Bu haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. Peki 11 Kasım Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?

11 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen Şans Topu çekilişi bu akşam yani 11 Kasım 2020 tarihinde saat 20.00'da gerçekleştirilecek.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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