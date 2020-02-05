Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye ne kadar? 5 Şubat Şans Topu çekilişi saat kaçta?

Şans Topu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde 973. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Şans Topu çekilişinde bu akşam büyük ikramiye tutarının 600 bin TL'yi aşması bekleniyor.

Şans Topu 972. hafta çekilişinde 5+1 bilen 1 talihli 901.599,75 TL olan büyük ikramiyenin sahibi olurken 5 bilen 17 kişi 5.132,80 TL, 4+1 bilen 285 kişi 408,45 TL, 4 bilen 3.544 kişi 41,05 TL, 3+1 bilen 7.181 kişi 24,75 TL, 3 bilen 96.302 kişi 3,90 TL, 2+1 bilen 62.029 kişi 6,15 TL ve son olarak 1+1 bilen 198.042 kişi 3,65 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

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