17.09.2020 - 08:06 |
Şans Topu sonuçları 16 Eylül | Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı: millipiyangoonline.com
Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 16 Eylül 2020 Çarşamba günü canlı yayında gerçekleştirilen Şans Topu sonuçları için arayış hız kesmiyor. Bu hafta Şans Topu çekilişine katılan vatandaşlar kazandıran numaraları öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte Şanslı 6 numara haberimizde...
Haftada bir gün Çarşamba günleri yapılan Şans Topu çekilişi için heyecan sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Dün akşam yapılan Şans Topu çekilişinde hangi numaralar kazandırdı merak konusu. İşte Şans Topu sonuçlarında kategoriler, kazanan kişi sayısı ve kişi başına düşen ikramiye miktarı...
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 16 EYLÜL
İzmir'de alacak verecek kavgası kanlı bittiİzmir'in Konak ilçesinde M.F.Ö. (37), 300 lira alacaklı olduğu ileri sürülen Fırat A.'yı (24), çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açtı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, M.F.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.