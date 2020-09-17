Şans Topu sonuçları 16 Eylül | Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı: millipiyangoonline.com

Haftada bir gün Çarşamba günleri yapılan Şans Topu çekilişi için heyecan sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Dün akşam yapılan Şans Topu çekilişinde hangi numaralar kazandırdı merak konusu. İşte Şans Topu sonuçlarında kategoriler, kazanan kişi sayısı ve kişi başına düşen ikramiye miktarı...

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 16 EYLÜL





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