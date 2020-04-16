16.04.2020 - 14:17 |
Şans Topu sonuçları: 3 kişi 224 bin 452 liranın sahibi oldu
Şans Topu sonuçları açıklandı... Dünkü sonuçlara göre 5+1'i 1 3 kişi bildi ve talihliler 224 bin 452 liranın sahibi oldu. İşte 983. haftada Şans Topu'nda kazandıran numaralar...
Her hafta çarşamba günleri çekilişi yapılan Şans Topu'nun 983. hafta çekiliş dün gerçekleşti. 15 Nisan Şans Topu çekilişinde Giresun Merkez, Mersin Yenişehir, Batman Merkez'den 3 kişi büyük ikramiyeyi kazandı.
938. hafta Şans Topu'nda düşen numaralar: 07-10-16-29-34+07
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 19 kişi 3 bin 430 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 286 kişi 304 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 278 kişi 47 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 147 kişi 18 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 64 bin 110 kişi 4 lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 240 kişi 4 lira 75'er kuruş, 1 artı 1 bilen 178 bin 30 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.
Seyahat izin belgesini almak için uzun kuyruklar oluşturdularŞanlıurfa’da mevsimlik tarım işçileri, corona virüs tedbirleri kapsamında şart koşulan seyahat izin belgesini almak için İlçe Tarım Müdürlükleri önünde kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri, sosyal mesafeye aldırış etmeden yoğunluk oluşturanları uyardı.