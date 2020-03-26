Şans Topu sonuçları açıklandı! Bursa ve İstanbul'a çıktı!

Şans Topu sonuçları belli oldu. Geçen hafta kimsenin bilemediği büyük ikramiyeyi bu hafta Bursa Gemlik ve İstanbul Tuzla'dan iki kişi bölüştü. Tahlihliler 766 bin 212 lira 95 kuruşun sahibi oldu. İşte 25 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları...

980. hafta Şans Topu'nda düşen numaralar: 09-14-22-25-26+10







Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 346 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 172 kişi 539 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 180 kiş 53 lira 15'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 116 kişi 27 lira 70'er kuruş, 3 bilen 64 bin 322 kişi 4 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 47 bin 789 kişi 6 lira 30'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 160 bin 662 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.