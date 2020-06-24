Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte 24 Haziran'da düşen numaralar...

Her çarşamba Şans Topu çekilişi gerçekleşiyor ve oynayanlara yüz binlerce lira dağıtılıyor. Geçen hafta Şans Topu çekilişinde 804 bin lira bu haftaya devredildi. 24 Haziran 993. çekilişinde ise 1-17-20-25-34+8 numaraları düştü.

Bu sonuçlara göre Şans Topu'nu Ankara Etimesgut, Antalya Murat Paşa, İstanbul Güngören, Ordu Altınordu'dan 4 kişi bildi. Talihliler 424 bin 644 lira ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU OYUNU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.