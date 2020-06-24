MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte 24 Haziran'da düşen numaralar...
ABONE OL
24.06.2020 - 22:10 |

Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte 24 Haziran'da düşen numaralar...

Şans Topu sonuçları açıklandı. Geçen hafta devreden Şans Topu'nun 24 Haziran 993. hafta çekilişinde düşen numaralar 1-17-20-25-34+8 şeklinde...

Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte 24 Haziran'da düşen numaralar...

Her çarşamba Şans Topu çekilişi gerçekleşiyor ve oynayanlara yüz binlerce lira dağıtılıyor. Geçen hafta Şans Topu çekilişinde 804 bin lira bu haftaya devredildi. 24 Haziran 993. çekilişinde ise 1-17-20-25-34+8 numaraları düştü.

Bu sonuçlara göre Şans Topu'nu Ankara Etimesgut, Antalya Murat Paşa, İstanbul Güngören, Ordu Altınordu'dan 4 kişi bildi. Talihliler 424 bin 644 lira ikramiye kazandı.

Şans Topu sonuçları açıklandı İşte 24 Haziranda düşen numaralar...

ŞANS TOPU OYUNU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

 

Bursa'da korkutan yangınBursa’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın bodrum katında meydana gelen yangında mahalle sokağa döküldü.Sokak sakinleri biranda koronayı unutunca sosyal mesafeyi hiçe saydılar.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler nasıl yapılacak?

Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler nasıl yapılacak?

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldi mi? Yasaklar geldi mi?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldi mi? Yasaklar geldi mi?

Sıradaki Haber