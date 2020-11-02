Şans Topu çekilişi dün akşam yapıldı. Gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Şans Topu'nda büyük ikramiye 1 milyon 970 bin 82 TL. Şans Topu sonuçları ise merak ediliyor. İşte 1 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası...

Şans Topu sonuçları belli oldu! 1 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası...

1 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI

1 Kasım Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar; 3-5-9-29-34 ve joker 2 oldu.

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