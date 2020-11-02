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02.11.2020 - 07:57 |

Şans Topu sonuçları belli oldu! 1 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası...

Şans Topu sonuçları açıklandı. 1 Kasım Şans Topu çekilişi dün akşam saat 20.00'da gerçekleştirildi. Kazandıran numaraların belli olmasıyla birlikte sonuçlar araştırılmaya başlandı. İşte 1 Kasım Şans Topu sonuçları...

Şans Topu sonuçları belli oldu! 1 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası...

Şans Topu çekilişi dün akşam yapıldı. Gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Şans Topu'nda büyük ikramiye 1 milyon 970 bin 82 TL. Şans Topu sonuçları ise merak ediliyor. İşte 1 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası...

Şans Topu sonuçları belli oldu! 1 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası...

1 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI

1 Kasım Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar; 3-5-9-29-34 ve joker 2 oldu.

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu sonuçları belli oldu 1 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası...

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