Şans Topu sonuçları belli oldu! 2 kişi 391 bin lirayı paylaştı

Her çarşamba çekilen Şans Topu'nun 13 Mayıs tarihli 987. çekiliş gerçekleşti. Ankara Mamak ve Bursa Yıldırım'dan iki kişi 391.794,50 TL'nin sahibi oldu. 5 bilenler ise 5.833,65 TL kazandı. İşte düşen numaralar...

13 Mayıs Şans Topu düşen numaralar: 07-09-29-31-33-+13





Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 833 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 196 kişi 516 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 274 kişi 55 lira 65'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 546 kişi 27 lira 85'er kuruş, 3 bilen 69 bin 445 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 301 kişi 6 lira 30'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 178 bin 252 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.