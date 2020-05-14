Şans Topu sonuçları belli oldu! 2 kişi 391 bin lirayı paylaştı

Her çarşamba çekilen Şans Topu'nun 13 Mayıs tarihli 987. çekiliş gerçekleşti. Ankara Mamak ve Bursa Yıldırım'dan iki kişi 391.794,50 TL'nin sahibi oldu. 5 bilenler ise 5.833,65 TL kazandı. İşte düşen numaralar...
13 Mayıs Şans Topu düşen numaralar: 07-09-29-31-33-+13
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 833 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 196 kişi 516 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 274 kişi 55 lira 65'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 546 kişi 27 lira 85'er kuruş, 3 bilen 69 bin 445 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 301 kişi 6 lira 30'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 178 bin 252 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.
Mağaza indirimi corona virüsü unutturduİstanbul havanın güzel olmasından dolayı vatandaşlar corona virüsü tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması uyarısına rağmen mağaza önlerinde kuyruk oluşturdu. Kuyrukta olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.