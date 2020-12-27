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27.12.2020 - 20:17 |

Şans Topu sonuçları belli oldu! 27 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 909 bin 160 TL. İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları...

Şans Topu sonuçları belli oldu! 27 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişi, Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. Şans Topu'nda büyük ikramiye 909 bin 160 TL. 27 Aralık Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -3-7-13-19-28- +13 oldu. Şans Topu nasıl oynanır?

27 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Heyecanla beklenen 27 Aralık Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. Çekilişin ardından 5+1 bilen 3 kişi 303.053,45 TL sahibi oldu.

Şans Topu sonuçları belli oldu 27 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ŞANS TOPU OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Otomobilin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü öldü, eşi yaralandıBolu'da, TEM yolunda otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa E. (77) hayatını kaybetti, Emine E. ise yaralandı. Takla atan otomobilin sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
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