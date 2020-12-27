Şans Topu sonuçları belli oldu! 27 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişi, Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. Şans Topu'nda büyük ikramiye 909 bin 160 TL. 27 Aralık Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -3-7-13-19-28- +13 oldu. Şans Topu nasıl oynanır?

27 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Heyecanla beklenen 27 Aralık Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. Çekilişin ardından 5+1 bilen 3 kişi 303.053,45 TL sahibi oldu.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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