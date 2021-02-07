Şans Topu sonuçları belli oldu! 7 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 971 bin 854 TL. 7 Şubat 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -8-9-15-20-30- ve +12 oldu.

7 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekilişi bu akşam yani 7 Şubat 2021 tarihinde saat 20.00'de başlayacak. Çekiliş ardından 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.