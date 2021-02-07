07.02.2021 - 20:21 |
Şans Topu sonuçları belli oldu! 7 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları
Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 971 bin 854 TL. İşte, Şans Topu sonuçları...
Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 971 bin 854 TL. 7 Şubat 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -8-9-15-20-30- ve +12 oldu.
7 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Şans Topu çekilişi bu akşam yani 7 Şubat 2021 tarihinde saat 20.00'de başlayacak. Çekiliş ardından 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 7 Şubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1317 oldu, 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi. Vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı ve 7 binin altına geriledi.