Şans Topu sonuçları belli oluyor - 22 Kasım Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. 22 Kasım çekilişine katılanlar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanmaya başladı. Milli Piyango Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak ola çekiliş 20:00'de başlıyor. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman belli oluyor?

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Şans topu çekiliş sonuçları 20:00'da başlayacak canlı yayın sonrasında millipiyangoonline.com sitesinde yerini alır almaz haberimizin içeriğinde paylaşacağız.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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