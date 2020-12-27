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27.12.2020 - 18:36 |

Şans Topu sonuçları belli oluyor - 27 Aralık Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Şans Topu çekilişi, Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. 27 Aralık Şans Topu çekilişinin başlamasına kısa bir süre kaldı. Peki 27 Aralık Şans Topu çekilişi saat kaçta? İşte ayrıntılar...

27 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen 27 Aralık Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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