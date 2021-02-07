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07.02.2021 - 18:18 |

Şans Topu sonuçları belli oluyor - 7 Şubat Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Şans Topu'nda beklenen büyük ikramiye 629.276 TL. Haftanın son Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Peki 7 Şubat Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak, nasıl oynanır?

7 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Şans Topu çekilişi bu akşam yani 7 Şubat 2021 tarihinde saat 20.00'de başlayacak.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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