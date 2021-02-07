Şans Topu sonuçları belli oluyor - 7 Şubat Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Şans Topu'nda beklenen büyük ikramiye 629.276 TL. Haftanın son Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Peki 7 Şubat Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak, nasıl oynanır?

7 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Şans Topu çekilişi bu akşam yani 7 Şubat 2021 tarihinde saat 20.00'de başlayacak.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.