Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 21 Şubat Şans Topu nasıl oynanır?

Şans Topu çekilişi büyük bir merakla bekleniyor. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu, Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenleniyor. Çekiliş Milli Piyango TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Peki 21 Şubat Şans Topu çekilişi saat kaçta?

21 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Haftanın son Şans Topu çekilişi 21 Şubat saat 20.00'de başlayacak. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenebilecek.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.