Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 27 Aralık Şans Topu nasıl oynanır?

Şans Topu çekilişi için geri sayılıyor. Şans Topu çekilişi, Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. 27 Aralık Şans Topu çekilişinin başlamasına kısa bir süre kaldı. Peki 27 Aralık Şans Topu çekilişi saat kaçta? İşte ayrıntılar...

27 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen 27 Aralık Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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