Şans Topu'nda sonuçlar belli oldu - 25 Ekim Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi yapılan Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 963 bin 610 TL. Şans Topu'nda kazandıran şanslı numaralar 7 12 15 31 34 + 14 oldu. İşte 25 Ekim Şans Topu çekilişi hakkında merak edilenler...

ŞANS TOPU DEVRETTİ

25 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye devrederken 5 bilen 5 kişi 3 bin 708 lira 10 kuruş kazandı.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇ SAYFASI



