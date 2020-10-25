25.10.2020 - 20:23 |
Şans Topu'nda sonuçlar belli oldu - 25 Ekim Şans Topu'nda büyük ikramiye...
Şans Topu çekilişi için heyecan yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'da gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 963 bin 610 TL.
Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi yapılan Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 963 bin 610 TL. Şans Topu'nda kazandıran şanslı numaralar 7 12 15 31 34 + 14 oldu. İşte 25 Ekim Şans Topu çekilişi hakkında merak edilenler...
ŞANS TOPU DEVRETTİ
25 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye devrederken 5 bilen 5 kişi 3 bin 708 lira 10 kuruş kazandı.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
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