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25.09.2020 - 11:19 | | DHA

Şantiyeden kablo çalan 4 kişi tutuklandı

Zonguldak’ta, şantiyesi sahasından 1600 metre kablo çalan 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü mahkemece tutuklandı.

Şantiyeden kablo çalan 4 kişi tutuklandı

Merkeze bağlı Çukurören köyünde önceki gün meydana gelen olayda, şantiye sahasından 1600 metre enerji nakil kablosu çalındı. Jandarma ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, iki aracı tespit etti. Yapılan çalışma sonucu S.D., H.G., Ö.B., A.D. ve S.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.D., H.G., Ö.B., A.D. tutuklandı, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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