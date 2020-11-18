Sakaryaâ€™nÄ±n iÃ§me suyu ihtiyacÄ±nÄ±n yÃ¼zde 90â€™Ä±nÄ±, Kocaeliâ€™nin ise yÃ¼zde 15â€™ini karÅŸÄ±layan Sapanca GÃ¶lÃ¼, yetersiz yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle alarm vermeye baÅŸladÄ±.Â GÃ¶ldeki su seviyesiÂ 32,50'den 30,62'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼. Sapanca GÃ¶lÃ¼ kenarÄ±ndaki su Ã§ekilmesininÂ net bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtenÂ Sapanca RÃ¼stempaÅŸa Mahalle MuhtarÄ± NazÄ±m Ã–zkÄ±lÄ±Ã§, "ÅžuÂ an bulunduÄŸumuz yer yÃ¼zdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bir yerdi.Â Ã‡ekilme olduÄŸu iÃ§in bu mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil ama normale dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ zaman bu bÃ¶lgede yÃ¼zebiliyoruz"Â dedi.Â



'30 METRE KRÄ°TÄ°K SINIR'



Sapanca GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼n korunabilmesi iÃ§in acil eylem planÄ± hazÄ±rlanmasÄ± gerektiÄŸini belirten Sakarya Ãœniversitesi Ã‡evre MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼Â Ã–ÄŸretimÂ Ãœyesi DoÃ§. Dr. Asude AteÅŸ, "BilindiÄŸi Ã¼zere Sapanca GÃ¶lÃ¼ Ã§ok Ã¶nemli bir iÃ§me suyu kaynaÄŸÄ±mÄ±z. Normalde olmasÄ± gereken kodÂ 32,20Â metre ve Ã§alÄ±ÅŸmalar bu koda gÃ¶re planlanÄ±yor. Meteorolojik sebeplere baÄŸlÄ± olarak bazen bu kodlarda dÃ¼ÅŸme meydana geliyor. Bundan 6 yÄ±l Ã¶nce Ã§ok ciddi bir kod farkÄ± oluÅŸmuÅŸtu. Su seviyesi 29,20 seviyesine kadar dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z meteorolojik Ã§alÄ±ÅŸmalarda, yaklaÅŸÄ±k 7 yÄ±lda bir bu bÃ¶lgede kuraklÄ±k yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettik. Bu yÃ¼zden 2021 yÄ±lÄ±nda bir kuraklÄ±k bekliyoruz ama umarÄ±m yaÅŸanmaz. YapÄ±lan modelleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda 30 metrelik kodun kritik sÄ±nÄ±r olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Hatta gÃ¶ldeki asgari su seviyesini 29,70Â olarak nitelendiriyoruz. BugÃ¼n alÄ±nan verilere gÃ¶re kod seviyesi 30,62 seviyesinde" diye konuÅŸtu.Â



'GEREKÄ°RSE PLANLI KESÄ°NTÄ° YAPILMALI'



DoÃ§. Dr. Asude AteÅŸÂ suyun kontrol altÄ±nda tutulmasÄ± gerektiÄŸini ifade ederek,Â ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â



"Bu tarz sorunlar ile ilgili Ã¶nlem planlarÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi gerekiyor. Sapanca GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼n kendini yenileme kapasitesini aÅŸmamasÄ±, su seviyesinin iseÂ 30,50Â metre kodunun altÄ±na dÃ¼ÅŸmemesini istiyoruz. Kod 30â€™a geldiÄŸinde ise alternatif su Ã§ekim yerlerinin kullanÄ±lmasÄ± ve gerektiÄŸinde planlÄ± kesintilerin yapÄ±lmasÄ± gibi acil durum eylem planÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi gerekiyor. KuraklÄ±k ile ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸanÄ±rsa, yaz mevsimine geldiÄŸimizde 1,5Â metreye kadar azalmalar bekleniyor. Åžu anÂ yapÄ±lmasÄ± gereken iyi bir ÅŸekilde kontrol altÄ±nda tutulup, bundan sonraki sÃ¼reÃ§te sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamamak adÄ±na eylem planlarÄ±nÄ±n harekete geÃ§irilmesini tavsiye ediyorum. 30 metre kodundan sonra sadece insani amaÃ§lÄ± tÃ¼ketilmesi ana planÄ±mÄ±zda olmalÄ±dÄ±r."



