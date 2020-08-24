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24.08.2020 - 12:54 | | DHA

Şarampole devrilen otomobilde feci şekilde can verdi!

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hakim Çıtanak (40), yaşamını yitirdi.

Şarampole devrilen otomobilde feci şekilde can verdi!

Kaza, sabah saatlerinde Kulp-Muş Karayolu'nda meydana geldi. Hakim Çıtanak'ın kullandığı 06 BIT 567 plakalı otomobil, kırsal Ağaçkorur Mahallesi mevkisinde sürücünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede sürücü Çıtanak'ın öldüğü belirlendi.

Çıtanak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Sosyal mesafesiz, maskesiz kamyonet yolculuğuBursa'da 6 kişi kamyonet arkasında seyahat ederken görüntülendi. Dip dibe oturan 6 kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği ve maske takmadığı görüldü.
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