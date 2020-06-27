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27.06.2020 - 03:33 | | DHA

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kırşehir'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ömer Yiğit (40), hayatını kaybetti.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, gece saatlerinde Kırşehir- Ankara karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ömer Yiğit yönetimindeki 40 AE 095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, otomobilde sıkışan Yiğit'i bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre uğraştı.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Otomobilden çıkarılan Yiğit'in yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yiğit'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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