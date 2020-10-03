03.10.2020 - 12:04 | | DHA
Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi
Hakkari-Van karayolunda, kontrolden çıkan TIR, şarampole sürüklendi. Zap Suyu'na 1 metre mesafede durabilen TIR'ın şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Hakkari- Van karayolunun Erziki mevkinde meydana geldi. İran'dan Hakkari'ye gelen 33 B 2079 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole sürüklendi.
TIR, Zap Suyu'na 1 metre mesafe kala durdu. Kazadan yara almadan kurtulan şoförün ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. TIR, vinçle yaklaşık 30 metrelik şarampolden çekilerek kurtarıldı.