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03.10.2020 - 12:04 | | DHA

Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi

Hakkari-Van karayolunda, kontrolden çıkan TIR, şarampole sürüklendi. Zap Suyu'na 1 metre mesafede durabilen TIR'ın şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi

Kaza, Hakkari- Van karayolunun Erziki mevkinde meydana geldi. İran'dan Hakkari'ye gelen 33 B 2079 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole sürüklendi.

TIR, Zap Suyu'na 1 metre mesafe kala durdu. Kazadan yara almadan kurtulan şoförün ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. TIR, vinçle yaklaşık 30 metrelik şarampolden çekilerek kurtarıldı. 

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