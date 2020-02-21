Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Davutlar- Söke yolunun kırsal Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Söke yönüne giden Burcu Duma yönetimindeki 48 U 3001 plakalı otomobil, virajda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bahçenin tel örgülerini parçalayıp, 2 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Emniyet kemeri takılı olan otomobil sürücüsü Duman, hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan Duman, yapılan ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Kritik görüşme bu akşam! Gözler o saat çevrildi... 'Tavrımızı belirleyecek'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu akşam Putin ile görüşeceklerini belirten Erdoğan, "Görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek" dedi.