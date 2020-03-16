DÃ¼nyayÄ± tehdit eden Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± Ä°stanbul'daki saraylar ve mÃ¼zelerde dezenfeksiyon iÅŸlemleri artÄ±rÄ±ldÄ±. Saraylar haftada bir dezenfekte edilmeye baÅŸladÄ±. Bu kapsamda Beylerbeyi SarayÄ±'nÄ±n bahÃ§e ve iÃ§ kÄ±sÄ±mlarÄ± ekipler tarafÄ±ndan ilaÃ§la dezenfekte edildi. Tedbirler kapsamÄ±nda saraylarÄ±n giriÅŸ kapÄ±larÄ±na el dezenfektanlarÄ± da konuldu.

Â "HAFTADA BÄ°R GÃœN DEZENFEKTE EDÄ°LÄ°YOR"

Milli Saraylar Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± DÄ±ÅŸ Hizmetler Sorumlusu Metin GÃ¼llÃ¼, saraylarda yapÄ±lan dezenfekte iÅŸlemleri iÃ§in, "Herhangi bir bakteri ve virÃ¼s olmasÄ±n diye saraylarÄ±mÄ±z, gezi gÃ¼zergahlarÄ±mÄ±z haftada bir gÃ¼n dezenfekte ediliyor. SarayÄ±mÄ±zÄ±n giriÅŸinde ayaklÄ± el dezenfektanlarÄ± koyduk. TÃ¼m saraylarÄ±mÄ±zda ziyaretÃ§ilerimiz bunu kullanacaklar. Son bir haftada TopkapÄ±, DolmabahÃ§e ve Beylerbeyi SaraylarÄ±nda ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olmadÄ±" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

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