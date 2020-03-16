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16.03.2020 - 14:09 | | DHA/AA

Saraylarda 'corona' önlemi

Corona virÃ¼s'e karÅŸÄ± Beylerbeyi SarayÄ± ekipler tarafÄ±ndan dezenfekte edildi. Tedbirler kapsamÄ±nda saraylarÄ±n giriÅŸlerine el dezenfektanÄ± konuldu.Â

Saraylarda 'corona' önlemi

DÃ¼nyayÄ± tehdit eden Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± Ä°stanbul'daki saraylar ve mÃ¼zelerde dezenfeksiyon iÅŸlemleri artÄ±rÄ±ldÄ±. Saraylar haftada bir dezenfekte edilmeye baÅŸladÄ±. Bu kapsamda Beylerbeyi SarayÄ±'nÄ±n bahÃ§e ve iÃ§ kÄ±sÄ±mlarÄ± ekipler tarafÄ±ndan ilaÃ§la dezenfekte edildi. Tedbirler kapsamÄ±nda saraylarÄ±n giriÅŸ kapÄ±larÄ±na el dezenfektanlarÄ± da konuldu.

Â "HAFTADA BÄ°R GÃœN DEZENFEKTE EDÄ°LÄ°YOR"

Milli Saraylar Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± DÄ±ÅŸ Hizmetler Sorumlusu Metin GÃ¼llÃ¼, saraylarda yapÄ±lan dezenfekte iÅŸlemleri iÃ§in, "Herhangi bir bakteri ve virÃ¼s olmasÄ±n diye saraylarÄ±mÄ±z, gezi gÃ¼zergahlarÄ±mÄ±z haftada bir gÃ¼n dezenfekte ediliyor. SarayÄ±mÄ±zÄ±n giriÅŸinde ayaklÄ± el dezenfektanlarÄ± koyduk. TÃ¼m saraylarÄ±mÄ±zda ziyaretÃ§ilerimiz bunu kullanacaklar. Son bir haftada TopkapÄ±, DolmabahÃ§e ve Beylerbeyi SaraylarÄ±nda ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olmadÄ±" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â 

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Kubilay Gülbek ile 5 DakikaDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek, sosyal medyada yayÄ±lan sahte belgeleri ve koronavirüsün hangi yüzeylerde ne kadar yaÅŸayabildiÄŸini 5 Dakika'da anlattÄ±.
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