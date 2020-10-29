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29.10.2020 - 16:33 | | AA

Sarıkamış’ta yol kenarında yaralı ayı bulundu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında yaralı boz ayı bulundu. İğneyle uyutulan boz ayı kamyonet ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne götürüldü.

Sarıkamış’ta yol kenarında yaralı ayı bulundu

Kars Sarıkamış ilçesi Acısu mevkisinde yer alan şehir çöplüğünün alt kısmındaki çayırlık alanda hayvan otlatan çobanlar, suyla dolu çukurda yaralı bir bozayı görüp durumu Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç'a haber verdi.

Olay yerine gelen muhtar Kılıç da Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinden hayvanın tedavisi için yardım istedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri çukurdaki bozayıyı uyuşturucu iğneyle uyuttu. Ardından çevredekilerin yardımı ile bir aracın bagajına koyulan bozayı, tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Muhtar Kılıç, AA muhabirine, hayvan otlatanların yaralı ayıyı gördüklerini belirterek, "Çobanlar beni arayınca buraya gelip yaralı ve aç olan ayıya ekmek verdim ve durumu yetkililere ilettim. Ayılar karnını doyurmak için buradaki çöplüğe geliyor. Hayvanın başına ne geldi bilmiyorum inşallah iyileşir." dedi.

 

 

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Sarıkamış’ta yol kenarında yaralı ayı bulundu

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