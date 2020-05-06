MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sarıkız bu yıl yalnız ağladı!
ABONE OL
06.05.2020 - 16:34 | | AA

Sarıkız bu yıl yalnız ağladı!

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sadece 6 Mayıs günlerinde Sarıkız mevkisindeki kayadan sızarak akan ve şifalı olduğuna inanılan suyun bulunduğu bölgede sakinlik gözlendi.

Sarıkız bu yıl yalnız ağladı!
Yılda sadece bir gün akıyor! Sarıkız bu yıl yalnız ağladı
Yılda sadece bir gün akıyor! Sarıkız bu yıl yalnız ağladı
Yılda sadece bir gün akıyor! Sarıkız bu yıl yalnız ağladı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Her yıl yüzlerce kişinin ziyaret ettiği bölgeye, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sene çevre sakinlerinden az sayıda kişi geldi.

Gençlere kısmet, hastalar da şifa verdiği inanılan Sarıkız'ı ziyaret eden vatandaşlar, şifa bulmak için kayadan akan suyu vücutlarına sürdü.

SARIKIZ VE SARI SU RİVAYETİ

Rivayete göre, Sarıkız, Osmanlı Devleti kurulmadan önce bölgede  yaşayan bir beyin kızıdır. Bir çatışma sırasında Sarıkız'ın yönettiği birlik  yenik düşer. Yaralanarak ölen Sarıkız'ı, babası bugün suyun çıktığı mevkide  gömer.

Sarıkız'ın suyun çıktığı yerde yattığına, akan suyun da Sarıkız'ın  gözyaşı olduğuna inanılıyor. Sarı su, sadece mayıs ayında bir gün, genellikle de  ilk haftasında damla damla akıyor. Buraya genellikle kısmet arayan bekar kız ve  erkeklerin yanı sıra şifa arayan hastalar geliyor. Suyun çıkmasıyla oluşan ve  alna sürülen çamurun baş ağrısını giderdiğine ve uğur getirdiğine inanılıyor.

Halk arasında bu olay, Sarıkız'ın ağlaması olarak nitelendiriliyor.

 

Muğla'nın Bodrum ilçesine yaklaşık 6 bin aracın giriş yaptığı bildirildiMuğla'nın Bodrum ilçesine, seyahat kısıtlamasının kaldırılması kararının ardından yaklaşık 6 bin aracın girdiği, ilçe trafiğinde yüzde 25 oranında artış yaşandığı öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sarıkız bu yıl yalnız ağladı!

Sarıkız bu yıl yalnız ağladı!

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Bakan Selçuk'u, Hakkari'de 'otlu peynirli' kahvaltıya davet ettiler

Bakan Selçuk'u, Hakkari'de 'otlu peynirli' kahvaltıya davet ettiler

Sıradaki Haber