Sarılma bahanesiyle cebindeki 450 lirayı aldı

Hatice Akın adlı yaşlı kadın, rahatsızlığı nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesine geldi. Kadın muayene olmak için sırasını beklerken yanına gelen Adnan Al Ali (40) isimli kişi ona sarılarak "Sen nerelerdesin uzun süredir görmüyorum ne yapıyorsun" dedi. Bu arada yanındaki Ahmed Kasım (48) isimli şahıs da perdeleme yaptı. Kadın ne olduğunu anlayamadan zanlı kadının cebindeki cep telefonunu ve 450 lira parasını aldı. Bu arada yaşlı kadın şahsı iterek, "Sen kimsin ben seni tanımıyorum" diye tepki verdi. Bunun üzerine zanlı geri çekilip, "Ben seni bir akrabama benzettim kusura bakmayın" diyerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşlı kadın bir süre sonra cep telefonu ve parasının olmadığını fark edince hemen polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şikayet üzerine geldikleri hastanede güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Zanlıların hastane koridorlarında gezip hastaları takip ettikleri de belirlendi.

Yaşlı kadın da görüntülerden kendisini soyanları tespit etti. Bu tespitin ardından polis zanlıları yakaladı.

Zanlılar suçlarını itiraf ederken benzer suçlardan kayıtları olduğu, Gaziantep'ten Adana'ya taksiyle geldikleri öğrenildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.