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02.07.2020 - 09:39 | | AA

Sarımsaklı Plajları'nın güvenliği atlı jandarma timlerine emanet

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları mevkisinde, atlı jandarma birliği göreve başladı.

Sarımsaklı Plajları'nın güvenliği atlı jandarma timlerine emanet
Balıkesir'deki Sarımsaklı Plajları'nın güvenliği atlı jandarma timlerine emanet
Balıkesir'deki Sarımsaklı Plajları'nın güvenliği atlı jandarma timlerine emanet
Balıkesir'deki Sarımsaklı Plajları'nın güvenliği atlı jandarma timlerine emanet
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İlçenin en çok turist çeken bölgelerinden Sarımsaklı ve Badavut plajları ile Şeytan Sofrası'nda turizm sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle başladı.

Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) yetiştirilen "Candaş", "Ülgen" ve "Gençer" isimli atlarla gerçekleştirilen uygulama, tatilcilerin ilgisini çekiyor. Bazı tatilciler, eğitimli ve uysal atları severek atlı jandarmalarla fotoğraf çektiriyor.

Atlı timlerin bölgede 22 Ağustos'a kadar görev yapacağı öğrenildi.

Tatilcilerden Eda Gülse Kızıltuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayı çok beğendiğini söyledi.

Kızıltuğ, "Zaten ben hayvanları da çok seviyorum. Atların da çok asil hayvanlar olduğunu düşünüyorum. Bu uygulamadan dolayı Jandarma Genel Komutanlığına teşekkür ediyorum." dedi.

Birsen Sakallı da timlerin bölgede görev yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Atlı jandarmaların, vatandaşları olumsuzluklara karşı koruduğunu belirten Sakallı, "Bence bu timlerin Sarımsaklı'da görev yapması gerekliydi. Özellikle de bu yıl koronavirüs nedeniyle timlerin plajda sosyal mesafeyi korumasının yanı sıra bölge genelinde vatandaşların maske takmalarına yönelik yaptığı çalışmalar çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

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