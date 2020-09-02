MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sarıyer'de kamyonet park halindeki taksiye çarptı! 2 yaralı
ABONE OL
02.09.2020 - 09:05 | | DHA

Sarıyer'de kamyonet park halindeki taksiye çarptı! 2 yaralı

İstanbul Sarıyer’de kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki taksiye çarparak yan yattı. Kazada taksi sürücüsü ile kamyonet şoförü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Hacıosman Metro girişinde trafik yoğunluğu oluştu.

Sarıyer'de kamyonet park halindeki taksiye çarptı! 2 yaralı

Kaza, Sarıyer Tarabya Bayırı Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halinde müşteri bekleyen taksiye çarptı. Taksiye çarpan kamyonet refüje çıkarak yan yattı. Kazada taksi sürücüsü ile kamyonet şoförü yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anında taksinin yanında arkadaşı ile sohbet eden görgü tanığı taksi sürücüsü "Kamyonet sürücüsü aracını toparlayamadı duramayarak duran taksiye vurdu. Yerler de yaş olunca kamyonet kaydı taksiye vurdu yan yattı" dedi.

Kaza nedeniyle Tarabya Caddesi'nde çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

 

    Milliyet'te Gündem (2 Eylül 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çanakkale'de bir mahalle ve sokak karantinaya alındı

    Çanakkale'de bir mahalle ve sokak karantinaya alındı

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

    10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

    10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

    Son dakika: Mahkemeden Sultanahmet Köftecisi ile ilgili ‘tarihi’ karar

    Son dakika: Mahkemeden Sultanahmet Köftecisi ile ilgili ‘tarihi’ karar

    Sıradaki Haber