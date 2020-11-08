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08.11.2020 - 19:05 | | DHA

Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi kayboldu, 1 kişi ise yüzerek kıyıya çıktı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı.

Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp

İpsala ilçesinde yaşayan Murat E., Uğur S. ve kuzeni Hasan S., balık tutmak için Enez'e gitti. Enez Limanı'nda Kemal A.'ya ait 4,5 metre uzunluğundaki Eylül 17 adlı tekne ile 4 kişi Saros Körfezi'ne açıldı. Tekne, bir süre sonra fırtınada alabora olup, battı. Kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta batan teknedeki Murat E., saatlerce suda yüzerek karaya çıkıp, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye 1 helikopter, 3 bot ve 1 dalış timinin yönlendirildiği ve arama kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Saros Körfezinde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "8 Kasım 2020 tarihinde saat 15.00 civarında Edirne İli Enez ilçesi açıklarında özel bir teknenin battığı ve içerisinde bulunan 1 kişinin yüzerek Enez sahiline çıktığı bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edilmiştir. Yüzerek sahile çıkan şahıstan, teknede toplam 4 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine, kayıp olduğu tespit edilen diğer 3 kişi için bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.

Enezli balıkçıların da destek verdiği arama kurtarma çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı. Kayıpların yakınları da Enez Limanı'na gelerek arama kurtarma çalışmalarını izledi. Bu kişilerden bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. 

Edirne Valisi Ekrem Canalp da Enez'e giderek, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Saros Körfezinde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 8 Kasım 2020 )Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 740 oldu, son 24 saatte 2 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun." dedi.
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