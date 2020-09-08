MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Saros Körfezi'nde "Ä°spanyol dansçÄ±sÄ±" balÄ±ÄŸÄ± görüntülendi
ABONE OL
08.09.2020 - 09:33 | | AA

Saros Körfezi'nde "Ä°spanyol dansçÄ±sÄ±" balÄ±ÄŸÄ± görüntülendi

Ege Denizi'nin kuzeydoÄŸusunda Edirne sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yer alan Saros KÃ¶rfezi'nde "Ä°spanyol dansÃ§Ä±sÄ±" balÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Saros Körfezi'nde "Ä°spanyol dansçÄ±sÄ±" balÄ±ÄŸÄ± görüntülendi

Edirn Enez ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda dalan Ender Ã–zgen, su altÄ± kamerasÄ±yla derin maviliklerdeki gÃ¼zellikleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.

Ã–zgen, 10 metre derinlikte "Ä°spanyol dansÃ§Ä±sÄ±" balÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kaydetti. Bir sÃ¼re dalgÄ±cÄ±n yanÄ±nda yÃ¼zen balÄ±k daha sonra gÃ¶zden kayboldu.

"GENELDE KIZILDENÄ°Z GÄ°BÄ° SICAK SULARDA GÃ–RÃœLÃœYOR"

DalÄ±ÅŸ merkezi sahibi ve dalÄ±ÅŸ eÄŸitmeni Ã–zgen, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 20 yÄ±ldÄ±r kÃ¶rfezde dalÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sadece iki kez bu balÄ±kla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Â BalÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼zerken dans ediyormuÅŸ gibi mÃ¼thiÅŸ bir gÃ¶rsel sunduÄŸunu anlatan Ã–zgen, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

Â "BÃ¼yÃ¼k deniz yumuÅŸakÃ§alarÄ±ndan Ä°spanyol dansÃ§Ä±larÄ± (Spanish dancer) adÄ±yla da bilinen bu balÄ±klar zarif yÃ¼zÃ¼ÅŸleriyle tanÄ±nÄ±rlar. GerÃ§ekten dans ediyormuÅŸ gibi duran bu canlÄ± seyredilmeye deÄŸerdir. Genelde KÄ±zÄ±ldeniz gibi sÄ±cak sularda gÃ¶rÃ¼len balÄ±ÄŸÄ± son olarak Saros KÃ¶rfezi'nde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledik. YaÅŸanan iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile Ä±sÄ±nan sularÄ±n, balÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸam alanÄ±nÄ± geniÅŸlettiÄŸi tahmin ediyoruz."

Â

Saros KÃ¶rfezinde Ä°spanyol dansÃ§Ä±sÄ± balÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Â 

Â 

HaiÅŸen tayfunu vurdu! 2 ölü, 100'den fazla yaralÄ±Japonyaâ€™nÄ±n güneybatÄ±sÄ± KyuÅŸu bölgesini vuran HaiÅŸen tayfununda 2 kiÅŸi öldü, 100'den fazla kiÅŸi yaralandÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Bursaâ€™da pes dedirten görüntü! Elektrikli bisiklette 3'ü çocuk 4 kiÅŸi yolculuk etti

Bursaâ€™da pes dedirten gÃ¶rÃ¼ntÃ¼! Elektrikli bisiklette 3'Ã¼ Ã§ocuk 4 kiÅŸi yolculuk etti

ÇalÄ±ÅŸan milyonlarÄ± kapsÄ±yor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Ã‡alÄ±ÅŸan milyonlarÄ± kapsÄ±yor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geÃ§emez...

Yeni kitap: 'YalancÄ±, sahtekar, zorba ve Ä±rkçÄ±'

Yeni kitap: 'YalancÄ±, sahtekar, zorba ve Ä±rkÃ§Ä±'

On Numara sonuçlarÄ± belli oldu! 7 Eylül 2020 On Numara çekiliÅŸ sonuçlarÄ± sorgulama ekranÄ±...

On Numara sonuÃ§larÄ± belli oldu! 7 EylÃ¼l 2020 On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± sorgulama ekranÄ±...

SÄ±radaki Haber