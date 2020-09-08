Edirn Enez ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda dalan Ender Ã–zgen, su altÄ± kamerasÄ±yla derin maviliklerdeki gÃ¼zellikleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.

Ã–zgen, 10 metre derinlikte "Ä°spanyol dansÃ§Ä±sÄ±" balÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kaydetti. Bir sÃ¼re dalgÄ±cÄ±n yanÄ±nda yÃ¼zen balÄ±k daha sonra gÃ¶zden kayboldu.

"GENELDE KIZILDENÄ°Z GÄ°BÄ° SICAK SULARDA GÃ–RÃœLÃœYOR"

DalÄ±ÅŸ merkezi sahibi ve dalÄ±ÅŸ eÄŸitmeni Ã–zgen, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 20 yÄ±ldÄ±r kÃ¶rfezde dalÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sadece iki kez bu balÄ±kla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Â BalÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼zerken dans ediyormuÅŸ gibi mÃ¼thiÅŸ bir gÃ¶rsel sunduÄŸunu anlatan Ã–zgen, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

Â "BÃ¼yÃ¼k deniz yumuÅŸakÃ§alarÄ±ndan Ä°spanyol dansÃ§Ä±larÄ± (Spanish dancer) adÄ±yla da bilinen bu balÄ±klar zarif yÃ¼zÃ¼ÅŸleriyle tanÄ±nÄ±rlar. GerÃ§ekten dans ediyormuÅŸ gibi duran bu canlÄ± seyredilmeye deÄŸerdir. Genelde KÄ±zÄ±ldeniz gibi sÄ±cak sularda gÃ¶rÃ¼len balÄ±ÄŸÄ± son olarak Saros KÃ¶rfezi'nde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledik. YaÅŸanan iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile Ä±sÄ±nan sularÄ±n, balÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸam alanÄ±nÄ± geniÅŸlettiÄŸi tahmin ediyoruz."

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