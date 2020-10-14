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14.10.2020 - 17:09 | | DHA

Saruhanlı Belediye Başkanı koronaya yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Saruhanlı Belediye Başkanı koronaya yakalandı

Öksürük ve enfeksiyon şikayetiyle hastaneye başvuran Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Başkan Zeki Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Kuru öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle 13 Ekim Salı günü başvurduğum Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan yeni tip koronavirüs test sonucum pozitif çıkmıştır. Şu an Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavim devam etmektedir. Son bir kaç gün içinde benimle temas kuranların test yaptırmasını veya kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Sizlerin desteği ve duasıyla bu hastalığı en kısa sürede atlatacak ve görevimizin başına dönerek, hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz."

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