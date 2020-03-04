MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şaşıp kaldılar! Tabutun içinden çıktı...
ABONE OL
04.03.2020 - 12:10 | | İHA

Şaşıp kaldılar! Tabutun içinden çıktı...

Kastamonu'da meydana gelen hırsızlık olayları sonrası jandarma ekiplerince yapılan takipte, çalıntı olduğu düşünülen 2 silah camide bulunan tabuttan çıktı. Silahları tabuta gizleyen şahıs ise, uyuşturucu komasına girmiş halde bulundu.

Şaşıp kaldılar! Tabutun içinden çıktı...

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), ilde meydana gelen hırsızlık olayları sonucu inceleme başlattı. Küre ilçesine bağlı Kesepınar köyünde bir şahsın evinden hırsızlık olayıyla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde çalınan televizyonun F.B. tarafından İnebolu’da satıldığı tespit edildi.

JASAT ekiplerince yapılan araştırmada Kesepınar köyü cami bahçesinde tabut içerisinde hırsızlık şüphelisi F.B. tarafından daha önceden çalmış olduğu düşünülen 2 adet kurusıkı tabanca, çeşitli çaplarda 75 adet fişek ve mermi ile çok sayıda çakmak gazı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince köy civarında yapılan araştırmada şüpheli F.B., köyün kullanımda olmayan okul binasında uyuşturucu madde kullanmış olarak baygın halde yakalandı.

Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli F.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Göçmen çocuklardan "sınırları açın" çağrısıEdirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürerken, Meriç Nehri'nin kıyısındaki Doyran köyünde göçmen çocuklar, Türkçe, İngilizce ve Arapça "sınırları açın" yazılı pankart açarak gösteri yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göbek kordonu kesilmeden ameliyat edildi!

Göbek kordonu kesilmeden ameliyat edildi!

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!
Göçmenlere sert müdahale

Göçmenlere sert müdahale

AB temsilcisinden utanç şovu!

AB temsilcisinden utanç şovu!

Sıradaki Haber