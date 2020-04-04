Satın aldığı iç çamaşırdan maske yaptı

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesinde yaşayan 55 yaşındaki Ömer Ay Korona virüse karşı kendi imkanları ile çözüm geliştirdi.

Ay, iç çamaşırdan maske yaparak Korona virüse karşı önlem aldı.

Ömer Ay geliştirdiği bu yöntemle mahalle halkının da ilgi odağı oldu.

Öte yandan Ay, maskelerin pahalı olduğunu söyledi.