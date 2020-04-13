MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Satışa hazır 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirdi!
ABONE OL
13.04.2020 - 10:19 | | AA

Satışa hazır 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirdi!

Adana’da, depoya baskın yapan polis ekipleri, 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan E.A.A., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Satışa hazır 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirdi!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi’ndeki depoda içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese baskın yapan polis ekipleri, piyasa değeri 400 bin lira olan, variller içinde 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.A.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çatıya çıkan gençleri polis drone ile uyardıSultanbeyli'de evlerinin çatısına çıkan 3 gence polis drone ile seslendi. Yapılan uyarıların ardından gençler aşağıya indi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Satışa hazır 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirdi!

Satışa hazır 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirdi!

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

Yaban hayvanları unutulmadı!

Yaban hayvanları unutulmadı!

Sıradaki Haber