Savaş Eş Anlamlısı Nedir? Savaş Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Savaş kelimesi günlük hayatta sık kullanılan kelimelerden birisidir. Kelimenin doğru yazılışı çoğu zaman hatalı olmaktadır. Birleşik mi ayrı mı yazılır sorusu sıklıkla sorulan sorulardan biridir. Savaş kelimesi nasıl yazılır sözlüklerde bulunmaktadır. TDK sözlüklerinde kelimelerin anlamlarını ve eş anlamı olan kelimelerini öğrenmek ise mümkündür. Peki, savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir sizlere detayları ile derledik.
Eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuşları ayrı olsa da anlam bakımından aynı manayı barındıran kelimelerdir. Savaş kelimesinin ise birçok eş anlamlı kelimeleri bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeleri aşağıda belirtilmiştir.
- Vuruş, cenk, harp, kavga, muharebe, mücadele, sefer, uğraşma, didişme
Savaş Nasıl Yazılır?
İmla ve yazım hataları sıklıkla yapılan hatalardan birisidir. Kelimelerin doğru yazılışları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Kelimenin TDK'ya göre yazılışı ''savaş'' şeklindedir.
Savaş Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Savaş kelimesinin doğru yazılışı cümle içerisindeki örnekleri aşağıda belirtilmiştir.
- 1. Dünya Savaşında Osmanlı İmparatorluğu yenik düştü. Doğru
Savaş Eş Anlamlısı
Savaş kelimesinin hangi manaya geldiği TDK'da bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre savaş kelimesinin eş anlamlısı “harp” kelimesidir ve sözlük anlamı şu şekildedir:
- Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal
- Uğraşma, kavga, mücadele
- Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele