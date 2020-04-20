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20.04.2020 - 17:50 |

Savaş Eş Anlamlısı Nedir? Savaş Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Savaş kelimesi günlük hayatta sık kullanılan kelimelerden birisidir. Kelimenin doğru yazılışı çoğu zaman hatalı olmaktadır. Birleşik mi ayrı mı yazılır sorusu sıklıkla sorulan sorulardan biridir. Savaş kelimesi nasıl yazılır sözlüklerde bulunmaktadır. TDK sözlüklerinde kelimelerin anlamlarını ve eş anlamı olan kelimelerini öğrenmek ise mümkündür. Peki, savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir sizlere detayları ile derledik.

Savaş Eş Anlamlısı Nedir? Savaş Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuşları ayrı olsa da anlam bakımından aynı manayı barındıran kelimelerdir. Savaş kelimesinin ise birçok eş anlamlı kelimeleri bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeleri aşağıda belirtilmiştir.

 - Vuruş, cenk, harp, kavga, muharebe, mücadele, sefer, uğraşma, didişme

 Savaş Nasıl Yazılır?

İmla ve yazım hataları sıklıkla yapılan hatalardan birisidir. Kelimelerin doğru yazılışları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Kelimenin TDK'ya göre yazılışı ''savaş'' şeklindedir.

 Savaş Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

 Savaş kelimesinin doğru yazılışı cümle içerisindeki örnekleri aşağıda belirtilmiştir.

 - 1. Dünya Savaşında Osmanlı İmparatorluğu yenik düştü. Doğru

 Savaş Eş Anlamlısı

Savaş kelimesinin hangi manaya geldiği TDK'da bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre savaş kelimesinin eş anlamlısı “harp” kelimesidir ve sözlük anlamı şu şekildedir:

 - Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal

 - Uğraşma, kavga, mücadele

 - Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele

 

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