Savaş Eş Anlamlısı Nedir? Savaş Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuşları ayrı olsa da anlam bakımından aynı manayı barındıran kelimelerdir. Savaş kelimesinin ise birçok eş anlamlı kelimeleri bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeleri aşağıda belirtilmiştir.

- Vuruş, cenk, harp, kavga, muharebe, mücadele, sefer, uğraşma, didişme

Savaş Nasıl Yazılır?

İmla ve yazım hataları sıklıkla yapılan hatalardan birisidir. Kelimelerin doğru yazılışları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Kelimenin TDK'ya göre yazılışı ''savaş'' şeklindedir.

Savaş Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Savaş kelimesinin doğru yazılışı cümle içerisindeki örnekleri aşağıda belirtilmiştir.

- 1. Dünya Savaşında Osmanlı İmparatorluğu yenik düştü. Doğru

Savaş Eş Anlamlısı

Savaş kelimesinin hangi manaya geldiği TDK'da bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre savaş kelimesinin eş anlamlısı “harp” kelimesidir ve sözlük anlamı şu şekildedir:

- Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal

- Uğraşma, kavga, mücadele

- Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele