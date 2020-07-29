SavaÅŸ gemileri peÅŸ peÅŸe BoÄŸaz'dan geÃ§ti

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29.07.2020 - 17:41 |

SavaÅŸ gemileri peÅŸ peÅŸe BoÄŸaz'dan geçti

NATO tatbikatinden dÃ¶nenÂ savaÅŸ gemileri peÅŸ peÅŸe Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti.

SavaÅŸ gemileri peÅŸ peÅŸe BoÄŸaz'dan geçti

TÃ¼rk ve Ä°spanyol savaÅŸ gemileri saat 16.00 sÄ±ralarÄ±ndan Karadeniz'den Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'na peÅŸ peÅŸe giriÅŸ yaptÄ±. Ä°lk olarak boÄŸaza TÃ¼rk Deniz Kuvvetlerine baÄŸlÄ± F 243 Borda numaralÄ± Â 'TCG YÄ±ldÄ±rÄ±m' adlÄ± fÄ±rkateyn girdi.

Hemen ardÄ±ndan Ä°spanya DonanmasÄ±na baÄŸlÄ± F101 Borda numaralÄ± 'Alvaro De Bazan' adlÄ± savaÅŸ gemisi BoÄŸaz'a giriÅŸ yaptÄ±.

SavaÅŸ gemilerine Ã§ok sayÄ±da sahil gÃ¼venlik botu eÅŸlik ederken gemiler yaklaÅŸÄ±k 1 saatte Fatih Sultan Mehmet kÃ¶prÃ¼sÃ¼ altÄ±na ulaÅŸtÄ±.

Ä°spanya donanmasÄ±nÄ±n gÃ¼vertesinde Ã§ok sayÄ±da askerin olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken bazÄ± askerler fotoÄŸraf Ã§ekti. Geminin arka kÄ±smÄ±ndaki helikopterin Ã¼zerinde askerlerin olmasÄ± da dikkat Ã§ekti.

Karadeniz'de icra edilen 'Sea Breeze 2020' tatbikatÄ±ndan dÃ¶nen savaÅŸ gemileri yaklaÅŸÄ±k 1,5 saatte BoÄŸaz geÃ§iÅŸini tamamlayÄ±p Marmara Denizi'ne aÃ§Ä±ldÄ±.

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SavaÅŸ gemileri peÅŸ peÅŸe BoÄŸazdan geÃ§ti
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    Ä°stanbul Sultanbeyli'de kadÄ±na iÅŸkence!Ä°stanbul Sultanbeyliâ€™de eÅŸiyle anlaÅŸamamasÄ± üzerine evi terk edip ailesiyle yaÅŸamaya baÅŸlayan 25 yaÅŸÄ±ndaki Ceylan Y.'nin kocasÄ±, üç kardeÅŸi ve amcasÄ± tarafÄ±ndan elektroÅŸok, göz yaÅŸartÄ±cÄ± sprey ile kaçÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra kelepçelenerek saatlerce darp edilmesine iliÅŸkin yürütülen savcÄ±lÄ±k soruÅŸturmasÄ± tamamlandÄ±. SavcÄ±lÄ±k, tutuklu koca Ersin Y. ve aÄŸabeyi Burhan Y.ile kardeÅŸleri Ali ve Dilek Y. ve amcasÄ± Sait Y. hakkÄ±nda "Ä°ÅŸtirak halinde tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teÅŸebbüs" ve "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma" suçlarÄ±ndan toplam 17'ÅŸer yÄ±ldan 34'er yÄ±la kadar hapis istemiyle dava açtÄ±.
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