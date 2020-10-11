Savaşa röveşata!

Suriye’de devam eden iç savaş milyonlarca çocuğu yerinden ederken, büyük kısmının da canını aldı. Milyonlarca çocuk da hâlâ savaşın gölgesinde yaşam sürüyor. İç savaştan kaçarak geldikleri Afrin’de yaşayan binlerce çocuğa Türkiye umut olmaya çalışıyor. Hatay Valiliği ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, kentte yıkılmaya yüz tutmuş kapalı spor salonu ve çevresindeki spor tesislerini yenileyerek, bin 500 çocuğun çeşitli spor dallarında eğitim gördüğü bir sosyal merkez haline dönüştürdü. Farklı yaşlarda kız, erkek yüzlerce genç ve çocuk şimdi bu tesislerde futboldan karateye, basketboldan güreşe birçok branştaki sportif aktivitelere katılma imkanı buluyor. Ancak zor şartlar altındaki bölgede bu etkinliklere katılmak isteyen çocukların forma, ayakkabı, top ve farklı branşlardaki sportif ihtiyaçlarını karşılamaları çoğunlukla mümkün olmuyor.

Ronaldo’yla oynamak hayali

Kurulan kız futbol takımında 14 yaşındaki Kinare ve 10 yaşındaki kardeşi Lucain Mustafa da oynuyor. Kardeşlerin Deyrizor’daki evleri bombalanınca çatışmalardan kaçmak için ailece Hasene’ye, oradan da Rakka’ya göç etmek zorunda kaldı. Rakka’da bir süre kalan aile burada can güvenliklerinden endişe edince Afrin’e yerleşti. İki yıla yakın bir süredir Afrin’de yaşayan kardeşlerden 14 yaşındaki Kinare, hem karate hem de futbolla ilgileniyor. Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo’nun hayranı olduğunu söyleyen Kinare, “Ronaldo ile tanışıp birlikte şut çekmek en büyük hayalim. Ancak benim için en önemli şey okulumu başarıyla tamamlayıp Türkiye’de tıp eğitimi almak ve doktor olmak. Etrafımda hep yeterli tedavi imkanı ve doktor olmadığı için acı çeken insanları görerek büyüdüm. O yüzden doktor olup vatanımda hizmet vermek istiyorum” diyor.

‘Spor ayakkabım olursa takımın en iyisi olurum’

Kardeşi Lucain de ablası gibi futbol tutkunu. Küçük kız antrenmanlara düzenli olarak katılsa da henüz bir spor ayakkabısı yok. Antrenmanlara ve maçlara terlikle katılan Lucain, futboldan büyük keyif aldığını vurguluyor: “Spor ayakkabım olursa, takımın en iyi oyuncularından biri olurum. Futbolu da çok seviyorum ama en büyük hayalim bilgisayar mühendisi olmak.”

Mavi Hilal Vakfı’ndan destek

İstanbul merkezli Uluslararası Mavi Hilal Vakfı da, Afrin’deki spor tesislerinde bu sportif faaliyetlere katılan bin 500 genç ve çocuk için destek projesi çalışmalara başladı. Basketbol, futbol, karate, tekvando, güreş gibi faaliyet gösterilen her alanda ihtiyaçlar vakfın destek projesi kapsamında karşılanacak. Ayrıca tesislerde gerekli ek tribün, boks ve jimnastik kısımlarının malzeme ihtiyaçları da temin edilecek. Proje Uluslararası Mavi Hilal Vakfı Uluslararası Acil Yardımlar Direktörü gazeteci Levent Recep Öztürk tarafından hayata geçiriliyor.