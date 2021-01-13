Savunma sanayii operasyonu: 6 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nce, savunma sanayi sektöründe yasa dışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba operasyon yapıldı. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün koordinesinde 1 yıldır sürdürülen çalışmayla; SSB görevlilerinin yürütülen ihale, proje, tedarik ve maliyet/fiyatlama bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren ve yabancı firma temsilciliği yapan şirket yetkililerine aktardıkları, bunun karşılığında maddi teminat temin ettikleri tespit edildi. Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları belirlendi.



SSB ile koordineli yürütülen operasyonda, SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan altı kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, SSB’de eski proje müdürü olduğu belirtildi. Proje müdürünün evinden 5 milyon euronun üzerinde döviz bulunduğu, sayımların devam ettiği öğrenildi. Ayrıca zanlıların dijital materyallerine el konuldu.



