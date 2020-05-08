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08.05.2020 - 18:29 |

Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım! Hizmete girdi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) yeni projesi kapsamında yerli ve milli makinelerle oluşturulan yeni üretim hattı Gazi Fişek Fabrikası'nda hizmete girdi.

Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım! Hizmete girdi

Yurt dışı bağımlılığı tamamen ortadan kaldıracak yeni hattın açılışını  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi video konferans  yöntemi ile yaptı.Yurt dışı bağımlılığı tamamen ortadan kaldıracak yeni hattın açılışını  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi video konferans  yöntemi ile yaptı.
  
Türkiye'nin hafif silah mühimmat üretimi yapan tek devlet kuruluşu  olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Gazi Fişek Fabrikası'nda 5,56  milimetreden 40 milimetreye kadar çeşitli kalibre ve tiplerdeki fişekleri NATO  standartlarında üretiyor.
   
MKEK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları ile yurt dışı talepleri  karşılamak üzere yeni bir çalışmayı başlattı.
  
Yapılan çalışma sonucunda Gazi Fişek Fabrikası'nda yeni bir fişek  üretim hattı oluşturuldu. Tamamen yerli ve milli tezgahlardan oluşturulan yeni  üretim hattının açılışı ise koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Savunma  Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı  Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava  Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus  Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay’ın katıldığı video  konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Hizmete girdi



  
Açılış öncesinde Bakan Akar, MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'den yeni  fişek hattı ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Başarılı çalışmalardan dolayı  emeği geçenleri kutlayarak yerli ve milli olarak yapılan çalışmaların önemine  değinen Akar, Türkiye’de sanayi ve teknoloji alanlarında önemli gelişmelerin  yaşandığını belirtti.
  
Bu çalışmaların savunma sanayisine de yansıdığını dile getiren Akar,  "Savunma sanayisi çerçevesinde yaptığımız çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın  liderliği, desteği, teşvikiyle çok ciddi bir ivme kazandı ve çok şükür savunma  sanayisindeki yerli ve millilik oranları yüzde 70’lere dayandı. Bunların  hiçbirini yeterli bulmuyoruz. Çalışmalarımızı artan hız ve tempoda sürdüreceğiz  ve çok daha ileri seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.


Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Hizmete girdi



"Önemli bir adım atıldı"
  
Savunma sanayisinde yerli ve milli tasarımın daha da ileri  götürülmesinin önemine değinen Akar, şunları söyledi:
  
"Milli ve yerli sanayide anlamlı bir konuma sahip Gazi Fişek  Fabrikası, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacının karşılanması  bakımından gerçekten  son derece önemli bir konuma sahip. O bakımdan bu özel ve anlamlı fabrikamıza  artık yabancı makinalarla değil, yerli ve milli makinalarla hizmet getirmenin,  üretim sağlamanın da anlamı ve önemi çok büyük. Bunun da ötesinde yabancı  menşeili tezgahlara nazaran yerli ve milli tezgahlarla yapılan üretimle, üretimin  yüzde 40 artması da bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır."
 
Yeni üretim hattı ile yerli ve yabancı tüm taleplerin daha hızlı  karşılanacağını belirten Akar, "Bunun da hem mali anlamda hem de güvenliğimiz  bakımından önemli bir adım olduğunu belirtmek istiyorum." dedi.
  
Yurt dışında üretilen tezgahlara bağımlı olmanın olumsuz etkisinin  geçmiş yıllarda yaşandığını aktaran Akar, "Tezgah bağımlılığımız olduğunda  parasını verdiğimiz malzemeleri alamamak gibi durumlarla karşılaştık. Biz bu  hızda gittiğimiz takdirde bütün üretim malzemelerimizin tezgahlarını da inşallah  kendi kendimize yapabilir hale geliyoruz, bunu daha da geliştireceğiz." diye  konuştu.
  
 Milli Savunma Bakanlığının, koronavirüs salgınına yönelik mücadele  kapsamında çeşitli koruyucu sağlık malzemeleri ürettiğini de anımsatan Akar,  şunları kaydetti:
  
 "Cerrahi maske üretim tezgahını da yaparak önemli bir ihtiyacı  karşıladık.  Daha iki ay öncesine kadar maske üretim tezgahlarının bulunmaması  ayrı bir problemdi. Ciddi birtakım paralar isteniyordu. Şimdi geldiğimiz noktada  cerrahi maske üreten makinelerin sizler tarafından yapılması bütün denklemi  değiştirdi, işlerimizi kolaylaştırdı. Sadece Silahlı Kuvvetlerimizin değil, tüm  halkımızla dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak bakımından çok  önemli bir adım atılmıştır."
  
"Sahra’nın sertifikasyonunda belli aşamaya gelindi"
  
Milli Savunma Bakanlığına bağlı fabrikalarda koruyucu sağlık  malzemesinin üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini  vurgulayan Akar, şöyle konuştu:
  
"Bugüne kadar yaklaşık 30 milyon maske üretimimiz var.  500 bini aşan  tulum, 140 ton dezenfektan ürettik. Çok daha süratli bir şekilde bu üretime devam  edip, sayıları daha da yükseğe çıkaracağımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bu  rakamlar çok daha yüksek seviyelere gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın çeşitli  talimatları var. İlgili bakanlık ve kurumlarla yoğun çalışma ve  koordinasyonlarımızı artırarak hem üretim hem de bunların dağıtımı ile ilgili çok  daha etkili şekilde görevlerimizi yerine getirmeye çalışacağız.”
  
"Yerli ve milli ateş ölçer, termal kamerayı üretmek MKEK’in ayrı bir  başarısı olarak kayıtlara geçti" diyen Akar, MKEK tarafından "Sahra" adı verilen  mekanik solunum cihazının prototipinin de üretildiğini anımsattı. Akar, "Sahra"ya  ilişkin, "Sertifikasyon süreci de belli bir aşamaya geldi. Çok kısa zaman sonra  haftada 500 cihaz üreterek hem ülkemizin, Silahlı Kuvvetlerimizin hem de dost ve  müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak duruma geleceğiz." dedi.
  
Dünyadaki muadillerinden daha kaliteli
  
Yeni kurulan hat sayesinde  üretim kapasitesinin üç kat artırılması   planlanıyor.  7.62 mm x 39 Kalaşnikov fişek, 7.62mmx51 NATO fişek, 7.62 ve 5,56  mm Büzmeli Manevra fişekleri üretecek yeni hat sayesinde iç ve dış talep daha  rahat karşılanacak, daha kaliteli üretim gerçekleştirilecek. Fişekteki yurtdışı  bağımlılığını da ortadan kaldıracak proje sayesinde MKEK'in rekabet gücünün de  artması hedefleniyor.
  
Söz konusu proje ile sadece üreten değil, üretim teknolojisi transfer  edebilen bir yapıya kavuşan MKEK, bu yatırımla hem ürün hem de fişek üretim  tezgahlarına yönelik yurt dışı bağımlılığın da ortadan kalkmasını sağladı.
  
    Proje kapsamında tedarik edilen tezgahların tamamı yüzde 100 yerli  olmasıyla dikkat çekerken, fişek üretim tezgahlarının dünyadaki muadillerinden  daha kaliteli ve verimli olduğu belirtildi.

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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