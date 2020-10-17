MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sayı 3'e yükseldi! Terör örgütüne bir darbe daha
ABONE OL
17.10.2020 - 09:57 | | DHA

Sayı 3'e yükseldi! Terör örgütüne bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'nda, Şırnak Cudi Dağı'nda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu.

Sayı 3'e yükseldi! Terör örgütüne bir darbe daha

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince devam eden hava kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle Şırnak Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.

Gence intikamı böyle alındı!Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gence'deki sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı saldırılarına ilişkin yeni görüntü yayınladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

FSM'de intihar girişimi trafiği kilitledi

FSM'de intihar girişimi trafiği kilitledi

Sıradaki Haber