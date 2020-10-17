Sayı 3'e yükseldi! Terör örgütüne bir darbe daha

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince devam eden hava kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle Şırnak Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.